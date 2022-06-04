Азербайджан наделен уникальным потенциалом по развитию ветровой и солнечной энергии - ACWA Power

ШУША /Trend/ - Азербайджан наделен уникальным потенциалом по развитию ветровой и солнечной энергии.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в субботу директор по инвестициям (CIO) ACWA Power Клайв Тертон в ходе специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, согласно оценкам, у Азербайджана имеются 23 ГВт потенциала в производстве солнечной энергии, 3 ГВт ветрового потенциала и огромный потенциал развития оффшорной ветроэнергетики.

Тертон добавил, что, по оценкам, мощность производства солнечной энергии на освобожденных землях составляет 7 ГВт.

“Также на этих территориях уровень солнечной радиации на 25 процентов ниже, чем в остальной части страны. Это большой потенциал для развития”, - отметил он.