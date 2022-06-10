Состоялось заседание Наблюдательного совета Госнефтефонда Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 июня под председательством премьер-министра, председателя Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Совета.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабмина, были обсуждены годовой отчет о деятельности госфонда в 2021 году, итоги аудита финансовой деятельности, исполнение бюджета фонда в 2021 году и другие вопросы.

Приняты соответствующие решения о представлении Президенту Азербайджана годового отчета о деятельности госфонда в 2021 году, итогов аудита и исполнения бюджета на 2021 год.

(Перевод: Нубар Кулузаде)