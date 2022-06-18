В Азербайджане растет спрос на продукцию пищевой промышленности Казахстана

БАКУ /Trend/ - В последние годы на рынке Азербайджана пользуется спросом продукция пищевой промышленности Казахстана.

Об этом сказал Trend во вторник генеральный директор Торгового дома Казахстана в Азербайджане Руфат Рзаев.

По его словам, это продукция растительного происхождения, в том числе масла, пшеница и бобовые культуры.

Рзаев отметил, что к продукции непищевой отрасли из Казахстана относятся лакокрасочные товары, экспорт которой в связи с подписанным между двумя странами меморандумом будет увеличиваться. Также к экспортируемым товаром относится продукция нефтехимической отрасли.

По его словам, Азербайджан в свою очередь экспортирует в Казахстан большое количество продуктов питания.

"К этой номенклатуре товаров можно отнести соки, консервы. Динамика товарооборота стремительно растет, и уже в январе-марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос более чем в три раза - до 100 миллионов долларов. Наш торговый дом приложит все усилия для еще большего увеличения этих цифр", - сказал гендиректор.

Также он отметил активное сотрудничество между компаниями двух стран.

"Крупные казахстанские компании уже наладили сотрудничество с азербайджанскими сетями супермаркетов Bravo, Grand market и с рядом других. Одной из наших миссий является организация моста между азербайджанским и казахстанским бизнесом, предоставление консультационных, налоговых услуг", - подчеркнул Рзаев.

В феврале 2022 года, по словам гендиректора, при торговом доме было создано новое логистическое управление TDK-Logistics.

"Управление по логистике будет работать над выстраиванием комплексных и эффективных маршрутов грузоперевозок с оптимизацией логистического процесса, сокращением возможных расходов и оказанием клиентам максимально комфортных услуг", - добавил он.