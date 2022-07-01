Между Азербайджаном и Израилем подписано соглашение об авиасообщении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе рабочего визита в Израиль провел ряд двусторонних встреч. В рамках визита было подписано соглашение об авиасообщении между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством транспорта и безопасности дорожного движения Израиля.

Как сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта, соглашение упростит взаимные поездки граждан Азербайджана и Израиля и окажет положительное влияние на развитие туризма и культурных связей между двумя странами.

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мерав Михаэли высоко оценила соглашение об авиасообщении, выразив удовлетворение растущими и развивающимися связями между двумя странами. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в транспортной сфере между Израилем и Азербайджаном.

В то же время в рамках визита состоялась встреча с министром туризма Израиля, сопредседателем совместной с Азербайджаном межправительственной комиссии Йоэлем Развозовым. Отметив на встрече наличие потенциальных возможностей сотрудничества в сфере туризма, Набиев высоко оценил деятельность торгового и туристического представительства Азербайджана, открытого в прошлом году в Израиле. Говоря о крупномасштабных проектах в сфере транспорта и логистики на освобожденных от армянской оккупации территориях и открытии Зангезурского коридора, министр также рассказал о туристических возможностях Карабахского региона.

Развозов, в свою очередь, отметил, что за последние два года сотрудничество и стратегическое партнерство Израиля и Азербайджана вышли на новый уровень.

Сегодня направления сотрудничества включают такие важные сферы, как безопасность, сельское хозяйство, энергетика, водоснабжение, здравоохранение, а также туризм. Министр туризма Израиля подчеркнул важность еще более активного развития партнерства во всех сферах.

В рамках визита было подписано соглашение между Службой электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и известным израильским Университетом Технион. Азербайджанский центр кибербезопасности, который будет создан в соответствии с договором, в течение следующих трех лет осуществит подготовку более одной тысячи специалистов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)