Агентство Азербайджана по развитию МСБ имеет опыт в создании ряда подотраслей сферы медицины - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) имеет хороший опыт в создании некоторых вспомогательных подотраслей сферы медицины.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов, выступая на общественных обсуждениях на тему "Перспективные возможности в медицинском бизнесе".

"Так, агентство совместно с ООО Gill Med на основе модели государственно-частного партнерства оказало поддержку в создании в Гобу и Зангилане (село Агалы) предприятий по производству медицинского текстиля, стерильных хирургических наборов и спецодежды. На них производятся верхняя одежда и спецодежда для медперсонала и пациентов, стерильные хирургические и стоматологические наборы, медицинские маски, медхалаты, головные уборы, одежда для пациентов, медицинская форма, одноразовые комбинезоны и ряд других изделий из медицинского текстиля.

Поскольку этот проект ориентирован не только на бизнес, но и на социальную сферу, 90 процентов работников предприятий составляют именно граждане из уязвимых групп населения», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)