SOFAZ обнародовал объем продаж валюты по итогам июня 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах в июне 2022 года 278,1 миллиона долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOFAZ.

Отметим, что SOFAZ был создан в 1999 году и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на первое июля составляет 1,7 AZN/1 USD.