В Госагентстве автодорог Азербайджана рассказали, каким будет тоннель через Муровдаг (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Начиная с 13-го километра автодороги Тоганалы-Кяльбаджар высота хребта Муровдаг постепенно увеличивается с 1 700 до 3 250 метров над уровнем моря.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, на этом участке трассы продолжается строительство автомобильного тоннеля через Муровдаг, который станет одним из самых длинных в мире.

Его длина составит 11 658 метров, а ширина проезжей части - 12 метров.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)