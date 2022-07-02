ГТК Азербайджана запустит сервис, который расширит транзитные возможности страны

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана запустит цифровой сервис Web Transit, сообщили Trend в ГТК.

Как отметили в госструктуре, эта платформа позволит повысить эффективность процесса декларирования на таможенных пунктах, а также внесет вклад в расширение транзитных возможностей Азербайджана.

"Упрощение мультимодальных перевозок является важной частью мер, предпринимаемых госкомитетом для развития транзитного потенциала страны. В связи с этим было упрощено оформление таможенных документов. Так, при перевозке контейнерных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в Бакинском и Говсанском портах обеспечено ускоренное прохождение таможенных процедур при перевозке грузов из/в Казахстан и Туркменистан", - сказали в ГТК.

Было отмечено, что сервис Web Transit основан на современных технологиях и электронных информационных системах.

"Его запуск позволит заранее предоставить таможенным органам необходимую информации о товарах и транспортных средствах, предназначенных для транзита через таможенную территорию и транзитного таможенного декларирования, а также ускорить проведение транзитных таможенных процедур путем осуществления платежей через электронную систему", - добавили в ГТК.