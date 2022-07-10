Посол Литвы в Азербайджане назвал сроки заседания межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Заседание азербайджано-литовской межправительственной комиссии планируется провести осенью 2022 года.

Об этом Trend сообщил посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас.

"Перспективы сотрудничества между Литвой и Азербайджаном очень хорошие. Официальный визит Президента Литвы в Азербайджан в мае 2022 года придал новый импульс развитию отношений. После этого визита будут проведены и другие мероприятия. Несколько визитов на министерском уровне запланировано на вторую половину 2022 года", - сказал Навикас.

По словам посла, азербайджано-литовский бизнес-форум с участием глав государств Азербайджана и Литвы, который состоялся в Баку 18 мая, способствовал дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

"В ходе визита Президента Литвы в Азербайджан его сопровождала бизнес-делегация, что свидетельствует о заинтересованности в активизации двусторонней торговли. Азербайджанской бизнес-миссии было предложено во второй половине этого года приехать в Литву", - добавил Навикас.

Как отметил посол, роль Азербайджана в мировой экономике еще больше возрастет, несмотря на уже имеющийся довольно высокий уровень.

"Азербайджан, находясь на перекрестке между Азией и Европой, играет и будет играть одну из самых влиятельных ролей в мировой торговле. Мы также ожидаем, что в будущем роль Азербайджана как стратегического энергетического партнера ЕС, а также объемы экспорта газа и нефти в страны ЕС будут расти", - добавил Навикас.

Twitter: @mariiiakhm