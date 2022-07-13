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Официальный курс маната к мировым валютам на 13 июля

Экономика Материалы 13 июля 2022 09:17
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 июля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,706 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

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