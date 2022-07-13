Азербайджан и ЕС обсудили вопрос создания рабочей группы в сфере инвестиций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с директором по вопросам "Восточного соседства" и институционального строительства Еврокомиссии Лоуренсом Мередитом.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал Джаббаров в Twitter.

«В ходе встречи мы обсудили сотрудничество с Европейским союзом, вопрос создания рабочей группы в области идентификации инвестиций, а также инвестиционные возможности и потенциальные проекты в частном и государственном секторах», - говорится в публикации.