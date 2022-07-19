В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос более чем наполовину

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - июне 2022 года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения превысил 10,636 миллиарда манатов, что на 55,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

По данным отчета, на 1 июля на объектах торговли и услуг было установлено 66 339 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Установка этих аппаратов осуществляется поэтапно со второго квартала 2019 года.

Государственная налоговая служба планирует к 31 декабря 2022 года завершить четвертый этап установки контрольно-кассовых аппаратов нового поколения на объектах торговли и услуг.