Реализация проекта интерконнектора Греция-Болгария является показателем диверсификации "Южного газового коридора" - министр

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта строительства интерконнектора Греция-Болгария является показателем диверсификации "Южного газового коридора".

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

"Южный газовый коридор" нацелен на выход на рынок альтернативных поставок", - сказал Байрамов.

По его словам, энергетика остается основой сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Напомним, что 18 июля между Азербайджаном и ЕС подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".