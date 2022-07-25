Микаил Джаббаров назвал рост портфеля Азербайджанской инвесткомпании

БАКУ /Trend/ - Вырос инвестиционный портфель ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания".

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"В результате совершенствования деятельности и повышения эффективности Азербайджанской инвестиционной компании ее инвестиционный портфель в 2021 году вырос на 12 процентов, а чистая прибыль, полученная за последние два года, составила 11,8 миллиона манатов", - говорится в публикации.

Twitter: @mariiiakhm