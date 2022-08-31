Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности совместного экспорта продукции

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов встретился с первым заместителем министра энергетики Узбекистана, и.о. министра Азимом Ахмедхаджаевым.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Стороны обсудили возможности наращивания объемов взаимной торговли и совместной реализации проектов.

"На встрече обсуждались вопросы наращивания товарооборота между двумя странами, совместного экспорта в другие страны, экспорта продукции из Узбекистана с использованием транзитно-транспортных возможностей Азербайджана, а также возможного участия азербайджанских компаний в проектах, реализуемых в Узбекистане", - говорится в сообщении.

В рамках встречи замминистра Азербайджана также обсудил с первым заместителем председателя АО «Узбекнефтегаз» Бехзодом Усмановым возможности сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в сфере энергетики, в частности в области ВИЭ.

"Стороны обменялись мнениями о направлениях развития экономических отношений", - говорится в сообщении.