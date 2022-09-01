БАКУ /Trend/ - Международная компания Visa профинансирует развитие женского бизнеса в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Visa, в рамках инициативы She’s Next Empowered by Visa для начинающих и состоявшихся предпринимателей-женщин объявлен конкурс, где они смогут принять участие в бесплатных тренингах по эффективной презентации бизнеса, представить свою бизнес-идею и получить возможность выиграть денежные призы в размере 15 тысяч манатов.

"По всему миру Visa поддерживает ряд программ, направленных на поддержку малого бизнеса, в том числе - малого бизнеса, управляемого женщинами. В первую волну She’sNext Empowered by Visa в Азербайджане мы увидели большой отклик — более тысячи женщин приняли участие в образовательных семинарах. Вторая волна должна помочь участницам овладеть навыками эффективной презентации своего дела, что в будущем поможет им с привлечением инвестиций. Мы надеемся, что программа предоставит женщинам в стране еще больше возможностей для обучения и бизнес-роста, а денежные призы помогут победительницам сделать следующий важный шаг в дальнейшем развитии своего дела", - сказала вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

Конкурс будет проходить в четыре этапа: сбор заявок, обучение, видео-презентация и финал, где будут выбраны участницы-победительницы.

Отметим, что инициатива She’s Next Empowered by Visa направлена на помощь женщинам, которые занимаются микро- и малым бизнесом. Проект поддерживает развитие женского предпринимательства за счет предоставления практических советов по ведению бизнеса и дополнительного финансирования.