ЕБРР профинасирует крупнейший ВИЭ-проект в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил значительное финансирование для Зарафшанской ветряной электростанции в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на банк.

По данным ЕБРР, финансовый пакет в размере 74 миллионов долларов направлен на разработку, строительство и эксплуатацию новой ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области Узбекистана, которая на сегодня является крупнейшим ВИЭ-проектом в Центральной Азии.

"ЕБРР возьмет на себя 42 миллиона долларов основного кредита, в то время как часть кредита категории В в размере 10 миллионов долларов поступит от Голландского банка развития предпринимательства. Дальнейшие параллельные кредиты будут предоставлены Международной финансовой корпорацией, Азиатским банком развития, Японским агентством международного сотрудничества (JICA), инвестиционной компанией Natixis и First Abu Dhabi Bank (FAB) в рамках страхового покрытия Etihad Credit Insurance (ECI)", - говорится в сообщении банка.

Кроме того, ЕБРР собирается предоставить возобновляемый кредит в размере 22 миллионов долларов, гарантированный владельцем ветроэлектростанции в Зарафшане - компанией Masdar, для финансирования требований по уплате НДС во время строительства.

Еще одно нововведение, включенное в проект, это система защиты птиц от риска столкновения с ветряными турбинами.

"Это делается с помощью Identiflight, воздушной системы HRSC-камер на основе искусственного интеллекта для отключения по требованию, которая способна отслеживать и обнаруживать виды, подверженные риску столкновения, и запускать автоматическое отключение выбранных турбин", - отметили в банке.

Отметим, что на сегодня ЕБРР инвестировал почти 3,5 миллиарда евро в 111 проектов в Узбекистане.

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