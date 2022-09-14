В AZPROMO состоялась встреча с предпринимателями российского региона

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча между предпринимателями Азербайджана и Краснодарского края РФ, организованная Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на AZPROMO.

На мероприятии была представлена информация о благоприятном деловом и инвестиционном климате, созданном в Азербайджане, подчеркнуты важность расширения связей между предпринимателями обеих стран, наличие для этого большого потенциала, доведено до внимания, что деловые встречи способствуют развитию связей, говорится в сообщении.

"На встрече состоялся обмен мнениями о направлениях развития торгово-экономического партнерства, связей между бизнес-кругами, с презентациями выступили бизнесмены обеих стран. Мероприятие продолжилось двусторонними встречами между предпринимателями", - говорится в сообщении.