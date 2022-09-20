Мы нацелены на дальнейшее укрепление торговых связей между Турцией и Азербайджаном - президент MÜSİAD

БАКУ /Trend/ - Мы хотим еще больше укрепить связи между Турцией и Азербайджаном в торговой сфере, доведя объем торговли до еще более высокого уровня.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал в эксклюзивном интервью TurkicWorld председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы.

«Встречи Business to Business (B2B), организованные в прошлом году в Баку в рамках MÜSİAD, Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Международного бизнес-форума (IBF), поспособствовали созданию новых партнерских связей между азербайджанскими и турецкими бизнесменами», сказал он.

Асмалы отметил, что турецкие компании активно работают над реконструкцией освобожденного от оккупации Карабахского региона и осуществляют инвестиции в регион.

«Среди этих компаний есть компании-члены MÜSİAD. MÜSIAD продолжает активную деятельность в этой сфере в Азербайджане», - сказал он.

Асмалы подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном и реализуемые совместные проекты поспособствовали вкладу в экономику двух стран.

Он также сказал, что пандемия и напряженность между Россией и Украиной оказали большое влияние на мировую экономику. При этом данные события не оказали влияния на экономику Турции, добавил он.

«После пандемии одной из самых больших мер поддержки экономики Турции стал экспорт. Несмотря на опасения, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной может нарушить эту тенденцию, этого на сегодня удалось избежать», - сказал он.

Асмалы добавил, что из-за напряженности между двумя странами проблемы, стоящие перед европейской экономикой, очевидны. Однако, несмотря на это, экспорт Турции продолжает расти.

«США стали нашим вторым по величине экспортным рынком. События в регионе и пандемия способствовали все большему нашему выходу на американский рынок. Наряду с этим, благодаря успешной дипломатии, мы также видим значительный рост экспорта в страны Ближнего Востока», - сказал он.

Асмалы отметил, что MÜSİAD продолжит изменения, начатые в 2022 году, с более масштабным стратегическим планом в 2023 году, в рамках которого будут предприняты шаги по увеличению экспорта и расширению деятельности.

«Наша программа экономической дипломатии Анатолии, над которой мы сейчас работаем, составляет основу этой стратегии», — сказал Асмалы.

Он добавил, что состоялись встречи послов Нигерии, ОАЭ, Венгрии и Руанды в Анкаре с бизнесменами в Анатолии, а также в ближайшее время планируется проведение встреч послов Новой Зеландии и Бахрейна с бизнесменами в различных городах Турции.

«До сих пор мы провели обмен мнениями с делегациями из 50 стран. Кроме того, в штаб-квартире MÜSİAD состоялись встречи с послами и делегациями из Азербайджана, США, Китая, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Японии и ЮАР», - подчеркнул Асмалы.

По его словам, также MÜSİAD стремится расширить возможности женщин в сфере предпринимательства.

«В сентябре 2021 года, когда мы взяли на себя обязательства по проекту Организации женщин-предпринимателей MÜSİAD, мы изменили нашу структуру и создали новые рабочие сферы. В этих рамках Организация женщин-предпринимателей MÜSİAD впервые организовала Международный саммит по повышению осведомленности», - сказал Асмалы.

Он также подчеркнул, что MÜSİAD нацелена на укрепление организационной структуры с выведением Организации женщин-предпринимателей на международный уровень в ближайшем будущем.

«Мы будем продолжать работать и добиваться успехов вместе с нашей молодежью для построения сильного будущего в Турции и Азербайджане», - заключил председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)