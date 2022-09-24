Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос за год

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе – августе 2022 года превысил 18,33 миллиарда долларов, а удельный вес этих стран в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 52,2 процента, сообщает Trend со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами Европы

Январь-август 2022 года Январь-август 2022 года Страна Экспорт (тыс, $) Удельный вес (%) Страна Импорт (тыс, $) Удельный вес (%) Германия 273 388,56 1,04 Германия 397 083,77 4,48 Австрия 90 615,30 0,35 Австрия 50 557,88 0,57 Бельгия 2 312,33 0,01 Бельгия 42 654,11 0,48 Болгария 83 266,32 0,32 Болгария 25 043,52 0,28 Чехия 587 816,89 2,24 Чехия 36 962,42 0,42 Дания 65,52 0,0 Дания 15 160,40 0,17 Эстония 1 570,58 0,1 Эстония 4 533,34 0,05 Финляндия 359,11 0,0 Финляндия 47 127,82 0,53 Франция 47 715,54 0,18 Франция 152 778,97 1,72 Хорватия 596 152,37 2,27 Хорватия 10 854,28 0,12 Ирландия 203 781,08 0,78 Ирландия 18 513,46 0,21 Испания 434 064,79 1,65 Испания 51 622,53 0,58 Швеция 18 288,08 0,07 Швеция 33 693,24 0,38 Италия 12 828 246,53 48,88 Италия 202 965,75 2,29 Кипр 8 587,74 0,03 Кипр 1 416,98 0,02 Латвия 13 278,22 0,05 Латвия 12 804,04 0,14 Литва 5 790,99 0,02 Литва 14 611,56 0,16 Люксембург 33 906,68 0,13 Люксембург 3 466,31 0,04 Венгрия 1 026,76 0,0 Венгрия 28 032,68 0,32 Мальта 262,12 0,0 Мальта 64,14 0,0 Нидерланды 39 515,32 0,15 Нидерланды 65 907,03 0,74 Польша 4 354,84 0,02 Польша 70 877,84 0,8 Португалия 546 941,40 2,08 Португалия 9 074,23 0,10 Румыния 237 926,66 0,91 Румыния 54 629,78 0,62 Словакия 246,86 0,0 Словакия 32 608,21 0,37 Словения 264,2 0,0 Словения 12 553,47 0,14 Греция 863 037,67 3,29 Греция 12 570,07 0,14 Всего 16 922 782,47 64,48 Всего 1 408 167,82 15,88

В январе - августе 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос в 2,16 раза, или на 9,858 миллиарда долларов в годовом исчислении.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - августе 2022 года вырос на 73,1 процента, или 14,828 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 20,284 миллиарда до 35,112 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 26,244 миллиарда долларов, что на 13,309 миллиарда долларов (102,89 процента) превышает показатель января - августа 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,74 процента против 63,77 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,518 миллиарда долларов, или 20,67 процента - с 7,349 миллиарда до 8,868 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,26 процента против 36,23 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на более чем 11,79 миллиарда долларов, или более чем в 3,11 раза - до 17,376 миллиарда долларов против 5,585 миллиарда долларов в январе - августе 2021 года.