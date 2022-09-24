Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 12 сентября 1,7 19 сентября 1,7 13 сентября 1,7 20 сентября 1,7 14 сентября 1,7 21 сентября 1,7 15 сентября 1,7 22 сентября 1,7 16 сентября 1,7 23 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0283 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0184 маната и составил 1,6874 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 12 сентября 1,7139 19 сентября 1,6986 13 сентября 1,7220 20 сентября 1,7037 14 сентября 1,6996 21 сентября 1,6935 15 сентября 1,6945 22 сентября 1,6710 16 сентября 1,6989 23 сентября 1,6703 Средний курс за неделю 1,7058 Средний курс за неделю 1,6874

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0281 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 12 сентября 0,0280 19 сентября 0,0282 13 сентября 0,0268 20 сентября 0,0282 14 сентября 0,0274 21 сентября 0,0280 15 сентября 0,0284 22 сентября 0,0278 16 сентября 0,0282 23 сентября 0,0285 Средний курс за неделю 0,0278 Средний курс за неделю 0,0281

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0003 маната и составил 0,0929 маната за турецкую лиру.