Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
12 сентября
|
1,7
|
19 сентября
|
1,7
|
13 сентября
|
1,7
|
20 сентября
|
1,7
|
14 сентября
|
1,7
|
21 сентября
|
1,7
|
15 сентября
|
1,7
|
22 сентября
|
1,7
|
16 сентября
|
1,7
|
23 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0283 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0184 маната и составил 1,6874 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
12 сентября
|
1,7139
|
19 сентября
|
1,6986
|
13 сентября
|
1,7220
|
20 сентября
|
1,7037
|
14 сентября
|
1,6996
|
21 сентября
|
1,6935
|
15 сентября
|
1,6945
|
22 сентября
|
1,6710
|
16 сентября
|
1,6989
|
23 сентября
|
1,6703
|
Средний курс за неделю
|
1,7058
|
Средний курс за неделю
|
1,6874
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0281 маната за рубль
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
12 сентября
|
0,0280
|
19 сентября
|
0,0282
|
13 сентября
|
0,0268
|
20 сентября
|
0,0282
|
14 сентября
|
0,0274
|
21 сентября
|
0,0280
|
15 сентября
|
0,0284
|
22 сентября
|
0,0278
|
16 сентября
|
0,0282
|
23 сентября
|
0,0285
|
Средний курс за неделю
|
0,0278
|
Средний курс за неделю
|
0,0281
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0003 маната и составил 0,0929 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
12 сентября
|
0,0932
|
19 сентября
|
0,0931
|
13 сентября
|
0,0933
|
20 сентября
|
0,0929
|
14 сентября
|
0,0931
|
21 сентября
|
0,0929
|
15 сентября
|
0,0932
|
22 сентября
|
0,0927
|
16 сентября
|
0,0931
|
23 сентября
|
0,0927
|
Средний курс за неделю
|
0,0932
|
Средний курс за неделю
|
0,0929