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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 24 сентября 2022 10:40 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

12 сентября

1,7

19 сентября

1,7

13 сентября

1,7

20 сентября

1,7

14 сентября

1,7

21 сентября

1,7

15 сентября

1,7

22 сентября

1,7

16 сентября

1,7

23 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0283 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0184 маната и составил 1,6874 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

12 сентября

1,7139

19 сентября

1,6986

13 сентября

1,7220

20 сентября

1,7037

14 сентября

1,6996

21 сентября

1,6935

15 сентября

1,6945

22 сентября

1,6710

16 сентября

1,6989

23 сентября

1,6703

Средний курс за неделю

1,7058

Средний курс за неделю

1,6874

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0281 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

12 сентября

0,0280

19 сентября

0,0282

13 сентября

0,0268

20 сентября

0,0282

14 сентября

0,0274

21 сентября

0,0280

15 сентября

0,0284

22 сентября

0,0278

16 сентября

0,0282

23 сентября

0,0285

Средний курс за неделю

0,0278

Средний курс за неделю

0,0281

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0003 маната и составил 0,0929 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

12 сентября

0,0932

19 сентября

0,0931

13 сентября

0,0933

20 сентября

0,0929

14 сентября

0,0931

21 сентября

0,0929

15 сентября

0,0932

22 сентября

0,0927

16 сентября

0,0931

23 сентября

0,0927

Средний курс за неделю

0,0932

Средний курс за неделю

0,0929
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