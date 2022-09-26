Азиатский банк подтвердил поддержку Азербайджана в переходе к «зелёной экономике» (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) высоко оценивает усилия Азербайджана по переходу к "зеленой" экономике.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend главный экономист АБР Альберт Парк.

"АБР очень заинтересован в оказании помощи в решении проблем, связанных с изменением климата. Мы призываем страны, с которыми работаем, уделять приоритетное внимание экологизации своей экономики путем перехода на возобновляемые источники энергии. Мы проводим работу в Азербайджане, чтобы поддержать проекты в области возобновляемых источников энергии, а также правительство в его "зеленой" стратегии. Азербайджан долгое время зависел от ископаемого топлива, но мы видим в стране политическую волю к переходу на "зеленую" экономику и подвижки в этом направлении", - сказал Альберт Парк.

По его словам, АБР ожидает, что экономический рост Азербайджана в текущем году составит более 4 процентов, с небольшим замедлением в 2023 году. Что касается уровня инфляции, то банк ожидает, что в 2022 году она будет двузначной.

Главный экономист отмечает, что цель состоит в том, чтобы выйти за рамки текущей ситуации и расставить приоритеты в отношении долгосрочных целей Азербайджана.

"Главная цель в том, чтобы диверсифицировать доходы от нефти как основного источника экономического производства, и есть некоторые многообещающие признаки. Похоже, что ненефтяной сектор в последнее время быстро растет. Есть планы по созданию новых индустриальных парков и поддержанию ненефтяного производства. Это правильный подход", - добавил он.

Отметим, что ВВП Азербайджана в январе - августе 2022 года вырос на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив свыше 84,8 миллиарда манатов.

При этом добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2 процента, а в ненефтяном секторе - увеличилась на 10,3 процента.

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