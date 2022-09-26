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Обсужден вопрос инвестиций турецкой компании в строительную промышленность Азербайджана

Экономика Материалы 26 сентября 2022 15:35 (UTC +04:00)
Обсужден вопрос инвестиций турецкой компании в строительную промышленность Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на публикацию в Twitter председателя правления агентства Орхана Мамедова, состоялась встреча с генеральным директором турецкой компании "Bermmak" Хыдыром Акюреком.

В ходе встречи были рассмотрены возможности инвестирования турецкой компании в сектор по производству кафеля и метлаха строительной промышленности Азербайджана, говорится в публикации.

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