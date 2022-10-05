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ЦБ Азербайджана назвал количество поступивших по ОСАГО жалоб

Экономика Материалы 5 октября 2022 13:35 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана назвал количество поступивших по ОСАГО жалоб

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - За последний год в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поступили 1 872 жалобы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как передает Trend со ссылкой на ЦБА,1 261 жалоба была полностью или частично обеспечена в соответствии с законодательством, по 536 жалобам гражданам разъяснены требования законодательства.

В целях обеспечения нарушенных прав потребителей финансовых услуг Центральным банком на основании поступивших в этот период жалоб в сфере страхования было дано 107 обязательных к исполнению поручений, обеспечена выплата страхового возмещения в размере 724 тысяч манатов.

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