ЦБ Азербайджана назвал количество поступивших по ОСАГО жалоб

БАКУ /Trend/ - За последний год в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поступили 1 872 жалобы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как передает Trend со ссылкой на ЦБА,1 261 жалоба была полностью или частично обеспечена в соответствии с законодательством, по 536 жалобам гражданам разъяснены требования законодательства.

В целях обеспечения нарушенных прав потребителей финансовых услуг Центральным банком на основании поступивших в этот период жалоб в сфере страхования было дано 107 обязательных к исполнению поручений, обеспечена выплата страхового возмещения в размере 724 тысяч манатов.