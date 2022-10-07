Подготовлена "дорожная карта" Страхового сообщества тюркского мира

БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана подготовила "дорожную карту" Страхового сообщества тюркского мира.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на ассоциацию.
В информации отмечается, что в октябре в формате видеоконференцсвязи состоится первое заседание страховых организаций, входящих в Страховое сообщество тюркского мира.
На этом заседании будут определены место и время проведения первой годовой ассамблеи.
«Дорожная карта» определяет стратегические цели, вопросы сотрудничества и др. аспекты, касающиеся взаимодействия в сфере страхования.
Страховое сообщество тюркского мира было учреждено 24 мая 2022 года на саммите международного страхового конгресса в Стамбуле при участии объединений страховщиков Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.