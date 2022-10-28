Директор Unicapital назвал важные показатели инвестиционного бизнеса в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Запущенная в 2022 году инвестиционной компанией Unicapital торговая платформа UTrader предоставляет инвесторам доступ к более чем 15 тысячам местным и 17 тысячам зарубежным финансовым инструментам.

Об этом сказал Trend директор Unicapital по электронной торговле, инновациям и проектам Вугар Намазов.

По его словам, важными показателями инвестиционного бизнеса в Азербайджане являются доступ к клиентской базе, ресурсы финансового капитала, корпоративные ресурсы, включая кадровую базу, применение технологий и узнаваемость бренда.

"На сегодня Unicapital оказывает все виды инвестиционных услуг, доступные в Азербайджане, включая брокерскую деятельность, андеррайтинг, управление портфелем, маржинальную торговлю. Как и во всех видах услуг, в инвестиционном бизнесе важное место занимает пользователь. Тут важно определить кто есть пользователь, и какие у данной группы пользователей ожидания и потребности. Интересно, что эти ожидания могут быть скрытыми, либо сублимированными в других проявлениях и действиях. Помимо традиционной деятельности, также акцент делается на создание хорошо структурированных продуктов, таких как UTrader, UForex, UTrust и другие. На протяжении долгих лет клиенты доверяют нашей экспертизе на финансовых рынках, привлечению средств и инвестированию. В этом контексте хочу выделить основные тенденции развития мирового рынка капитала: доступ к капиталу, исполнение сделок, пост-торговые услуги, данные, аналитические и информационные услуги, операции и технологии", - сказал Намазов.

Также директор Unicapital по электронной торговле, инновациям и проектам сказал, что цифровая трансформация стала важным элементом в эволюции бизнеса.

"Я считаю, что рынок капитала Азербайджана в настоящее время переживает переходный период, когда у него есть возможность адаптироваться к цифровым тенденциям и технологиям, а также внедрять новые бизнес-модели и инновационные продукты и услуги. Внедрение инноваций и возможности, которые они создают, зависят в первую очередь от продуманной цифровой стратегии компании. Возможности, созданные инновациями на этом уровне для сектора, включают онлайн-распознавание клиентов, удаленное открытие клиентского счета, мобильную коммерцию, электронные платежи и другие возможности формирования бесконтактных сервисов, предоставление клиентам безграничного рынка и набора инструментов. Технологические решения Unicapital позволяют клиентам торговать и отслеживать рынок на мировых биржах по самым низким доступным ставкам по сравнению с компаниями из их группы. UTrader предоставляет инвесторам доступ к более чем 15 тысячам финансовых инструментов как на внутренних, так и на более чем 17 тысячах зарубежных финансовых рынков. Платформа, запущенная в 2022 году, является первой мультиинструментальной торговой платформой, разработанной на азербайджанском языке. UTrader доступен нашим клиентам как на веб-платформах, так и в мобильном приложении", - сказал Намазов, подчеркнув, что особенности торговли на платформе заключаются в фактическом владении реальными акциями (без CFD или других синтетических активов), что дает инвесторам реальную собственность в дополнение к получению дивидендов.

Директор Unicapital отметил, что интерес азербайджанского населения к инвестициям стремительно растет.

"Граждане осознают, что инвестирование - это способ заставлять средства работать и азербайджанские потребители финансовых услуги все больше и больше уделяют внимание этому сектору. В контексте инвестиций наши потребители превращаются в инвестора. Они начинают понимать, что вкладывать деньги в традиционные финансовые институты менее выгодно. Кроме того, чтобы заработать при помощи различных финансовых инструментов, гражданин может сам купить акции той или иной компании, нежели вкладывать деньги в банк, и азербайджанские инвесторы понимают, что нужно вкладывать средства в институты финансирования, рынок капитала, нежели в традиционные рынки. Напомню, что в Азербайджане экосистема инвестиций развивалась в три этапа: с объявления приватизации в 1997 году, учреждения Бакинской фондовой биржи (БФБ) и текущий этап развития. В 1997 году в Азербайджане была принята первая госпрограмма по приватизации и создан Национальный депозитарный центр, который вел учет акций компаний, которые были приватизированы. В 2020 году была учреждена БФБ. Наши инвесторы очень активны на зарубежных рынках, и Unicapital ведет работу в связи с тем, чтобы их активность отражалась и на местном рынке. Анализ рынка показывает, что ритейл-бизнес - это тот самый драйвер, который управляет и формирует финансовый и инвестиционный рынки", - сказал он.

Намазов сказал, что Unicapital занимает на азербайджанском рынке капитала лидирующие позиции при ежегодном росте финансовых активов на 33 процента.

"В Азербайджане насчитывается 13 лицензированных инвестиционных организаций, 11 из которых являются членами Бакинской фондовой биржи. Unicapital как часть Unibank уже на протяжении долгих лет является участником фондового рынка. Мы занимаем на этом рынке лидирующие позиции при ежегодном росте финансовых активов на 33 процента. Наша зависимость от материнской компании составляет всего 1/3, что является очень хорошим показателем для местного рынка. Отмечу, что есть очень много инвесткомпаний, которые зависят от материнского бизнеса, однако наша стратегия предусматривает снижение этой зависимости. Сумма наших активов составляет 10 миллионов манатов. За счет этих средств мы смогли войти в Топ-5 инвестиционных компаний Азербайджана по объему активов. Прибыльность компании в 2021 году выросла на 72 процента по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом - в два раза. Помимо позитивных финансовых показателей, есть еще и другой важный фактор - узнаваемость. По данному фактору и некоторым другим индикаторам мы входим в Топ-3 инвесткомпаний Азербайджана", - добавил он.