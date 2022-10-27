ЕС необходимо приложить максимум усилий для увеличения поставок газа из Азербайджана - аналитик

БАКУ /Trend/ - ЕС необходимо приложить максимум усилий для реализации Меморандума о взаимопонимании (MoU) с Азербайджаном, в котором предусматривается удвоение мощностей по поставкам газа в Европу к 2027 году.

Об этом Trend сказал в четверг бывший советник Президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

"Все, что было согласовано в Меморандуме, должно быть выполнено. Необходимо проявить максимальную гибкость, поскольку и Азербайджан, и ЕС имеют взаимную заинтересованность в его реализации, которая предусматривает удвоение мощностей к 2027 году. И неотъемлемая часть этого связана с тем, как будет происходить финансирование", - сказал он.

По словам эксперта, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) следуют политике, которая не позволяет этим банкам инвестировать в новые проекты, основанные на углеводородах.

"ЕБРР уже смягчил свою политику в этом отношении, ЕИБ также находится на пути к пересмотру этого решения. Обе эти составляющие, наряду с финансированием со стороны Азербайджана и всех остальных стран и заинтересованных участников, увеличат вероятность того, что все это будет профинансировано должным образом. Это отвечает главным интересам ЕС", - отметил Крневич.

Он подчеркнул, что проект расширения Южного газового коридора не будет полностью финансироваться этими банками.

"ЕБРР уделяет приоритетное внимание подключению Западных Балкан к этому проекту. Таким образом, я думаю, что основная часть финансирования поступит от ЕБРР ", - добавил он.

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