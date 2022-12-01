Азербайджан имеет передовой опыт в развитии МСП - Серджио Арзени

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет передовой опыт в развитии малого и среднего предпринимательства (МСП), которым он может поделиться с другими странами.

Об этом сказал президент Международной сети для малых и средних предприятий (INSME) Серджио Арзени на открытии 18-го ежегодного собрания INSME на тему «Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и зеленый рост», передает Trend.

Арзени отметил, что Международная сеть для малых и средних предприятий поддерживает усилия Азербайджана по диверсификации экономики.

"В этом плане Агентство Азербайджана по развитию МСБ является важным участником Международной сети для малых и средних предприятий", - подчеркнул он.

Арзени также сказал, что конкурентоспособность каждой компании зависит от качества образования сотрудников, поэтому повышение квалификации и переквалификация сотрудников очень важны для INSME.