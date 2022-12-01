Подготавливается перечень стратегически важных товаров - агентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготавливается перечень стратегически важных товаров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных резервов Азербайджана Хидаят Азимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности, предпринимательству и аграрной политике.

Он отметил, что этот список охватывает продовольственные резервы, лекарственные препараты и энергетические резервы, нефтепродукты и другие продукты.

По его словам, законопроекты в связи с этим разработаны и находятся на стадии согласования с соответствующими государственными органами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)