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Подготавливается перечень стратегически важных товаров - агентство Азербайджана

Экономика Материалы 1 декабря 2022 13:43 (UTC +04:00)
Подготавливается перечень стратегически важных товаров - агентство Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготавливается перечень стратегически важных товаров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных резервов Азербайджана Хидаят Азимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности, предпринимательству и аграрной политике.

Он отметил, что этот список охватывает продовольственные резервы, лекарственные препараты и энергетические резервы, нефтепродукты и другие продукты.

По его словам, законопроекты в связи с этим разработаны и находятся на стадии согласования с соответствующими государственными органами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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