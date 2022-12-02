Посол ЕС об инвестициях в ряд сфер в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - ЕС может инвестировать до 2 миллиардов евро в реализацию проектов в Азербайджане в таких сферах, как "зеленое" и цифровое развитие, а также транспорт.

Об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе церемонии открытия проекта «Поддержка совершенствования операционных возможностей Бакинского порта и реализация концепции «Зеленый порт», передает Trend.

По его словам, проект совершенствования операционных возможностей Бакинского порта еще раз показывает значимость сотрудничества ЕС и Азербайджана.

"Мы очень тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана в сфере транспорта и "зеленого" развития. Вместе мы нацелены на высокие стандарты", - добавил Михалко.