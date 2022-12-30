Назван рост стратегических валютных резервов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе–ноябре 2022 года в условиях остаточного платежного баланса стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 12,3 процента, или на 6,5 миллиарда долларов - до 59,8 миллиарда долларов.

Как сообщает в пятницу Trend об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год

По данным ведомства, за девять месяцев текущего года на счете текущих операций платежного баланса образовался профицит на уровне 30,7 процента ВВП. В последующие месяцы во внешнем секторе продолжались позитивные процессы.

В целом за 11 месяцев года внешнеторговый баланс, основной компонент платежного баланса, сформировал положительное сальдо в размере 23,5 миллиарда долларов, или в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.