Чешские компании могут быть привлечены к участию в "умных проектах" в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Чешские компании могут быть привлечены к участию в проектах “умный город” и “умное село” в Азербайджане.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра экономики, сопредседателя комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Чехией Сахиба Мамедова с заместителем министра промышленности и торговли Чехии, сопредседателем комиссии с чешской стороны Петром Треснаком.

На встрече было подчеркнуто значение взаимных визитов, проведенных обсуждений в развитии азербайджано-чешских отношений.

Обращая внимание на потенциал укрепления экономико-торгового партнерства, Мамедов отметил, что данная комиссия в этом плане является полезной платформой.

Он подчеркнул, что между двумя странами имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в сферах торговли, промышленности, транспорта и туризма.

В свою очередь, Треснак отметил взаимовыгодное сотрудничество стран и поделился мнением о направлениях расширения связей.

На встрече были обсуждены вопросы деятельности комиссии, расширения торгово-экономического сотрудничества.