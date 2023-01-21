Германия изучает возможности выхода на казахстанский рынок "зеленой" энергетики

БАКУ /Trend/ - Германия видит значительный потенциал в сотрудничестве в области "зеленой" энергетики с Казахстаном.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь немецкого министерства экономики и защиты климата Роберт Северин.

"Эксперты подтверждают благоприятные условия для производства в Казахстане "зеленого" водорода, а также энергии ветра. Уровень энергии солнечного излучения и другие факторы также обеспечивают успешное развитие возобновляемых источников энергии в стране", - сказал Северин.

По его словам, 7 ноября 2022 года Казахстан и Германия подписали соглашения об углублении и интенсификации экономического сотрудничества в области критически важного сырья и водорода. И первые проекты для реализации уже начались.

"Например, SVEWIND, частная группа компаний в сфере возобновляемых источников энергии из Германии, планирует первый крупномасштабный проект в западноказахстанском регионе Мангистау. Инвестиционное соглашение было подписано в октябре 2022 года", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что германо-казахстанские экономические отношения характеризуются немецким импортом сырья, в частности нефти, и экспортом капитальных товаров, транспортных средств и фармацевтической продукции.

Отметим, что объем прямых немецких инвестиций в экономику Казахстана вырос на 25 процентов и превысил 320 миллионов долларов в 2021 году. Общая стоимость инвестиций из Германии в Казахстан за предыдущие 17 лет превысила 5 миллиардов евро.