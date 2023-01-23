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Официальный курс маната к мировым валютам на 23 января

Экономика Материалы 23 января 2023 09:21 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 января

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8522 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8522

1 австралийский доллар

AUD

1,1871

1 аргентинский песо

ARS

0,0093

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3265

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0995

100 южнокорейских вон

KRW

0,1384

1 чешская крона

CZK

0,0775

100 чилийских песо

CLP

0,2084

1 китайский юань

CNY

0,2503

1 датская крона

DKK

0,249

1 грузинский лари

GEL

0,6408

1 гонконгский доллар

HKD

0,2171

1 индийская рупия

INR

0,021

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1124

100 индонезийских рупий

IDR

0,0113

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1658

1 швейцарский франк

CHF

1,8523

1 израильский шекель

ILS

0,5005

1 канадский доллар

CAD

1,2711

1 кувейтский динар

KWD

5,5685

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,1119

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3967

1 мексиканский песо

MXN

0,0901

1 молдавский лей

MDL

0,0897

1 египетский фунт

EGP

0,057

1 норвежская крона

NOK

0,1729

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3932

1 российский рубль

RUB

0,0248

1 сингапурский доллар

SGD

1,2911

1 саудовский риал

SAR

0,4526

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,292

1 турецкая лира

TRY

0,0904

1 тайваньский доллар

TWD

0,056

1 таджикский сомони

TJS

0,1659

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,3115

1 новозеландский доллар

NZD

1,1012

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