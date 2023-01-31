В прошлом году азербайджанским центром аккредитации было аккредитовано 111 учреждений (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 31 января 2023 года в 12:28)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году азербайджанским центром аккредитации было аккредитовано 111 учреждений, расширена сфера аккредитации 17 учреждений.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что в течение года субъектам предпринимательства было выдано более 61 тысяч сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году количество возбужденных дел по антимонопольным вопросам и делам о недобросовестной конкуренции увеличилось в три раза, а количество завершенных дел в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. В целом в 2022 году было завершено рассмотрение 48 дел, в то время как в 2021 году таких дел было 22, а в 2020 году – 6. В 2022 году было возбуждено 60 дел, в 2021 году – 20, а в 2020 – 9 дел