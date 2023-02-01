ЦБ Азербайджана об изменении денежно-кредитной политики

БАКУ /Trend/ - Денежно-кредитная политика Азербайджана будет приниматься в зависимости от степени реализации потенциальных рисков по внешним и внутренним факторам инфляции.

Об этом сказали в среду Trend в Центральном банке Азербайджана.

По данным источника, для принятия очередных решений по денежно-кредитной политике макроэкономические прогнозы будут обновляться ежеквартально.

"Мы продолжим использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты и механизмы для снижения инфляционного давления за счет ограничения совокупного спроса. В случае продолжительного снижения годовых показателей инфляции и прогнозов сначала будет взята пауза в ужесточении денежно-кредитной политики, а затем будет рассмотрена возможность ее нормализации, то есть снижения. При принятии решения о процентном коридоре Центральный банк будет учитывать степень ужесточения денежно-кредитной политики и временной интервал, необходимый для ее трансляции на инфляцию", - добавили в пресс-службе регулятора.