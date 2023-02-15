В Баку завершено строительство еще одного надземного пешеходного перехода (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершено строительство еще одного надземного пешеходного перехода

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, новый надземный пешеходный переход построен на одном из участков автомобильной дороги Гала – Пираллахи.

Проектная длина перехода составляет 65,4 метра, ширина – 4,5 метра, длина пролетной части – 50,6 метра. Переход, высота которого составляет 5,5 метра, возведен из решетчатых металлоконструкций.

Для обеспечения комфортного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями здесь в соответствии с международными стандартами установлены пешеходные пандусы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)