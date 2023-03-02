PAŞA Bank получил пять престижных наград от Ассоциации банков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - PAŞA Bank, ведущий институт корпоративных финансов страны, стал победителем в нескольких номинациях конкурса "Банковские награды", проводимого Ассоциацией банков Азербайджана (ABA).

Об этом сообщили в четверг Trend в PAŞA Bank.

Конкурс, проводимый среди участников банковского сектора Азербайджана, оценивает результаты деятельности финансовых институтов за 2022 год. Согласно решению экспертов Ассоциации, PAŞA Bank был удостоен престижной награды по пяти направлениям банковской деятельности. Так, банк был выбран победителем в номинациях "Корпоративная социальная ответственность", "Самый активный сторонник финансовой грамотности", "Член ABA, отличившийся в области продвижения безналичных платежей", "Проекты по электронному банкингу" и "Просветительские проекты по безопасности цифровых платежей".

Напомним, что PAŞA Bank в прошлые годы также был неоднократно отмечен ABA как победитель в номинациях "Корпоративная социальная ответственность", "Член ABA, проводящий мероприятия в сфере финансовой доступности малого и среднего бизнеса", "Член ABA, отличившийся в области продвижения безналичных платежей" и ряде других номинаций.

(Перевод: Фидан Мустафаева)