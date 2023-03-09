В Нахчыване выросло количество кассовых аппаратов нового поколения

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое марта 2023 года общее число контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Нахчыване выросло в 13 раз по сравнению с показателем на первое января текущего года (73) - до 980 единиц.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

В ведомстве отмечают, что внедрение ККА нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.

По данным ведомства, на первое марта 2023 года общая доля установленных ККА нового поколения в объектах торговли и услуг составляет 50,6 процента.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения превысил 19,5 миллиарда манатов, что на 26,6 процента больше показателя аналогичного периода позапрошлого года. По данным ведомства, на конец 2022 года в объектах торговли и услуг установлены более 83,21 тысячи контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.