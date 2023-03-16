Начато финансирование проектов субъектов МСП Азербайджана в сферах образования, науки и исследований (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На финансирование 13 проектов малого и среднего предпринимательства (МСП), охватывающих такие направления, как разработка онлайн-платформ и устройств, развитие женского предпринимательства, проведение исследовательских работ, будет выделено около 260 тысяч манатов.

Об этом сообщили в четверг Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Согласно информации, начато финансирование проектов-победителей 3-го грантового конкурса, объявленного Агентством по развитию МСБ. Проекты включают в себя разработку онлайн-платформ и устройств, развитие женского предпринимательства, проведение исследований в интересах малого и среднего бизнеса. Каждый из победивших проектов будет профинансирован на сумму 20 тысяч манатов.

16 марта в "Бакинском доме МСБ" при организации Агентства состоялась встреча с победителями конкурса, с которыми были подписаны контракты на финансирование их проектов. Поздравляя победителей третьего грантового конкурса, председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что на конкурс было представлено 234 проекта. Экспертной комиссией в составе представителей различных структур было принято решение о финансировании 13 проектов. На финансирование этих проектов планируется выделить около 260 тысяч манатов. Соответствующие средства будут перечислены на банковские счета победителей в ближайшие дни. По итогам первого и второго грантовых конкурсов были профинансированы проекты 26 субъектов МСП на сумму около 500 тысяч манатов.

В рамках мероприятия также была организована небольшая выставка продукции и услуг предпринимателей, проекты которых были профинансированы в рамках второго грантового конкурса.

Отметим, что прием документов на 3-й грантовый конкурс проектов проводился с 15 ноября по 14 декабря 2022 года, а экспертиза и оценка проектов проходила с 16 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)