ЦБ Азербайджана назвал число обращений от потребителей и инвесторов

БАКУ /Trend/ - В январе – феврале 2023 года в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поступило более 2,17 тысячи письменных обращений от потребителей и инвесторов, что на 5,27 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2 067).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, 1,4 тысячи обращений из общего числа относились к банковскому сектору, 576 - к страховому, 72 - поступили от участников рынка капитала, 123 – по другим вопросам.

Отметим, что в феврале поступило 1,16 тысячи письменных обращений.

755 из общего числа обращений в феврале относились к банковскому сектору, 308 - к страховому, 38 поступили от участников рынка капитала, 62 – по другим вопросам.

Напомним, что обязанности по регулированию и надзору над рынком финансовых услуг с 2019 года в соответствии с распоряжением главы государства выполняет Центробанк. С этой целью в ЦБА было создано новое структурное подразделение.