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В Азербайджане начнется строительство самого большого моста

Экономика Материалы 6 апреля 2023 16:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане начнется строительство самого большого моста

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начнется строительство самого большого моста.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Научно-исследовательского центра "Гидротранспроект" Натиг Алиев на состоявшихся сегодня в Баку общественных слушаниях по проекту расширения автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Он сказал, что новый мост будет построен на автомобильной дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала: "Поскольку эта территория является зоной оползня, там планируется строительство большого моста. Длина моста составит 1180 метров, а высота - 83 метра. Мост станет самым большим путепроводом в Азербайджане".

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