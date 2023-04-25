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Самое эффективное решение энергетического кризиса - это поставка азербайджанского газа в Европу - Петер Сиярто

Экономика Материалы 25 апреля 2023 13:30 (UTC +04:00)
Самое эффективное решение энергетического кризиса - это поставка азербайджанского газа в Европу - Петер Сиярто

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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СОФИЯ /Trend/ - Самое эффективное решение энергетического кризиса - это поставка азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

«Мы зависим от других источников. Поэтому для нас важна диверсификация», - сказал он.

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