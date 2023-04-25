«Кольцо солидарности» имеет потенциал для укрепления энергосотрудничества в Европе - Карел Хирман

СОФИЯ /Trend/ - «Кольцо солидарности» имеет потенциал для укрепления энергосотрудничества в Европе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр экономики Словакии Карел Хирман на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR)

«Мы даем сигнал о готовности внести вклад в энергетическую диверсификацию в Европе. Снижение зависимости от импорта газа из единого источника газа соответствует нашей стратегии. Мы открываем новую страницу в энергосотрудничестве с Азербайджаном. Азербайджан, SOCAR являются нашими давними и надежными партнерами», - сказал он.

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