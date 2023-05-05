Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В руководящем составе PASHA Holding произошел ряд изменений (ФОТО)

Экономика Материалы 5 мая 2023 14:28 (UTC +04:00)
В руководящем составе PASHA Holding произошел ряд изменений (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - С 5 мая 2023 года в руководящем составе PASHA Holding произошел ряд изменений.

Как сообщили Trend в PASHA Holding, заместитель главного исполнительного директора/директор финансовой бизнес-группы PASHA Holding Фарид Мамедов назначен на должность заместителя главного исполнительного директора/главного исполнительного директора по системе EKO.

Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев назначен заместителем главного исполнительного директора/директором по корпоративному банкингу и страхованию PASHA Holding и председателем Наблюдательного совета Kapital Bank.

Отметим, что Фарид Мамедов присоединился к PASHA Group в 2012 году в качестве директора департамента по управлению рисками, а Ровшан Аллахвердиев - в 2007 году в качестве заместителя председателя правления PASHA Bank.

В руководящем составе PASHA Holding произошел ряд изменений (ФОТО)
В руководящем составе PASHA Holding произошел ряд изменений (ФОТО)
В руководящем составе PASHA Holding произошел ряд изменений (ФОТО)
В руководящем составе PASHA Holding произошел ряд изменений (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости