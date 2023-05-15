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В структуре при минтранспорта Азербайджана произведено новое назначение

Экономика Материалы 15 мая 2023 15:17 (UTC +04:00)
В структуре при минтранспорта Азербайджана произведено новое назначение

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В ООО "AzInTelecom" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает в понедельник Trend, на должность директора коммерческого департамента назначен Фаррух Фараджуллаев.

До этого он занимал посты коммерческого администратора и начальника отдела продуктов и услуг.

Отметим, что Фараджуллаев приступил к работе в ООО AzInTelecom в 2017 году.

Деятельность ООО "AzInTelecom" включает в себя предоставление облачных решений, передачу международного голосового трафика между Азербайджаном и другими странами, бизнес-решения, услуги по информационной безопасности, платформу цифровых решений SİMA и централизованные информационные системы.

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