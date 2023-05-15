В структуре при минтранспорта Азербайджана произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - В ООО "AzInTelecom" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает в понедельник Trend, на должность директора коммерческого департамента назначен Фаррух Фараджуллаев.

До этого он занимал посты коммерческого администратора и начальника отдела продуктов и услуг.

Отметим, что Фараджуллаев приступил к работе в ООО AzInTelecom в 2017 году.

Деятельность ООО "AzInTelecom" включает в себя предоставление облачных решений, передачу международного голосового трафика между Азербайджаном и другими странами, бизнес-решения, услуги по информационной безопасности, платформу цифровых решений SİMA и централизованные информационные системы.