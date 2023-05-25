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Еще ряд компаний получил статус резидента Евлахского агропарка

Экономика Материалы 25 мая 2023 15:24 (UTC +04:00)
Еще ряд компаний получил статус резидента Евлахского агропарка

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - ООО "ISFA", ООО "XAR AGRO", ООО "AGROTOP" и частные предприниматели Мехман Рагимов и Фирдовси Ахмедов получили статус резидента Евлахского пилотного агропарка.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Резиденты создадут интенсивные фруктовые сады, саженцевые и овощные хозяйства с объемом инвестиций более 4,3 миллиона манатов на площади 177,4 га. В результате будут созданы постоянные рабочие места для 53 человек и сезонные рабочие места для 187 человек", - говорится в публикации министра.

Напомним, что в настоящее время в 32 районах Азербайджана продолжаются работы по созданию 51 агропарка. 34 агропарка специализируются на растениеводстве, 14 - на растениеводстве и животноводстве, один - на животноводстве и два - на перерабатывающей промышленности. Из упомянутых агропарков 44 уже начали свою деятельность, а в других ведутся проектные или строительные работы.

Еще ряд компаний получил статус резидента Евлахского агропарка
Еще ряд компаний получил статус резидента Евлахского агропарка
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