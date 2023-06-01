70% солнечных панелей производятся в Китае - Линь Шаньцин

БАКУ /Trend/ - 70% солнечных панелей и 60% фотовольтных панелей производятся в Китае, что позволяет уменьшить расходы.

Как сообщает в четверг Trend , об этом сказал заместитель администратора Национального энергетического управления КНР Линь Шаньцин в ходе «Бакинского энергетического форума».

Отметив, что данный форум в Баку является одной из главных платформ для обсуждения энергетических вопросов, Линь Шаньцин сказал, что Китай проводит сбалансированную энергетическую политику для снижения выбросов в атмосферу.

«Китай использует ядерную и зеленую энергетику для поддержки данного баланса. На сегодня 1,4 миллиарда человек в нашей стране используют эти ресурсы», - сказал он.

Линь Шаньцин также сказал, что Китай является лидером по трансмиссионной энергетике во всем мире. Китай поддерживает зеленый переход и вносит вклад в развитие глобальной энергетики.

Он отметил, что нужно установить прочное сотрудничество в этой сфере и работать сплоченно для обеспечения плавной цепочки энергетических поставок.

"Кроме того, мы должны организовать открытый энергетический рынок и снизить барьеры для международной торговли", - заключил Линь Шаньцин.

Отметим, что с 31 мая по 3 июня в Баку проходят 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике.