В Азербайджане возрастут доходы и расходы Фонда страхования от безработицы

БАКУ /Trend/ - Увеличиваются доходы и расходы Фонда страхования от безработицы.

Как сообщает Trend, этот вопрос вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.

Согласно изменениям, как доходы, так и расходы фонда составят 217,7 миллиона манатов с увеличением на 5 миллионов манатов (2,4 процента).

Отметим, что на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса обсуждаются изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Доходы пересмотренного государственного бюджета 2023 года прогнозируются в размере 33779,5 млн манатов, что на 3005,5 млн манатов или на 9,8 процента больше утвержденного показателя.