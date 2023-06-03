Снижение инфляции крайне важно с точки зрения оптимизации цен - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Прогноз правительства состоит в том, что в 2023 году уровень инфляции будет ниже по сравнению с 2022 годом. Снижение инфляции чрезвычайно важно с точки зрения предотвращения роста цен как на импортную, так и на отечественную продукцию

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

"Официальный прогноз по инфляции на этот год составляет 10,9 процента. Крайне важно - как с точки зрения оптимизации цен, так и с точки зрения сокращения расходов наших граждан чтобы продолжалась более интенсивная работа по снижению инфляции", - сказал Байрамов.

Отметим, что 2 июня министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и Комитета по труду и социальной политике сказал, что прогнозы предусматривают снижение уровня среднегодового роста инфляции.